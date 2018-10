Druck auf die Demokratie

Beispiele aus der Region zeigen, wodurch die Weimarer Republik schon vor der Weltwirtschaftskrise bedroht war. Die Schuld an den steigenden Preisen gaben viele Bürger den Regierungen der Republik, nicht aber der kaiserlichen Regierung, die für die Kriegskosten und deren Folgen verantwortlich war. Viele deutsche Männer vermissten den Umgang mit Waffen, der ihnen aufgrund des Versailler Vertrags verboten war. Deshalb bilden sich vielerorts Vereine, in denen Schießübungen und altes Gedankengut gepflegt wurden. Der Bolschewismus konnte nicht Fuß fassen, er wurde den Menschen aber als Schreckgespenst vor Augen gestellt. Völkisches und rassistisches Gedankengut hingegen verstärkte sich mancherorts in Krisensituationen sehr.

Info:Der Vortrag ist kostenpflichtig.Um Anmeldung an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de wird gebeten