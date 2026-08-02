Druck & Dichtung: Christina Cohen-Cossen und Stephan Trinkl

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet eine Ausstellung von Christina Cohen-Cossen und Stephan Trinkl statt - Eine ganz besondere künstlerische Zusammenarbeit.

Normalerweise nutzt die Hamburger Tischlermeisterin und Illustratorin Christina Cohen-Cossen ihre wunderbar luftigen und doch präzisen Zeichnungen als Vorstufe für ihre Druckgrafiken. Stephan Trinkl, Werbetexter, Musiker, Flaneur, inspirierten genau diese zu lakonischen, schrägen Begleittexten. Einige der so entstandenen Cartoons stellen die beiden an diesem Abend vor und geben dazu Einblicke in den kreativen Prozess. Zudem zeigt Christina Cohen-Cossen ausgewählte Druckgrafiken ihrer „blauen Phase“, die mit flirrend-vitalen, floralen Motiven zu Momenten des Verweilens einladen – dem Spaziergang in einem Kurpark nicht ganz unähnlich. Stephan Trinkl wird zudem einige seiner „Verdichtungen“ vortragen: heiter bis wolkige Alltagsbeobachtungen in Form von kurzen pointierten Texten.