Druckwerkstatt: "Kleiner, schrecklicher Drache"

An vier Nachmittagen entstehen eure ganz eigenen Drucke. Das Farbenmischen und Walzen macht große Freude – hier dürft ihr erste Erfahrungen mit dem „Einmaldruck“ und dem „Drucken im Handabzug“ machen und das Einwalzen eurer Platten ausprobieren.

Das wunderschön mit Bildern von Lieve Baeten illustrierte Buch „Kleiner, schrecklicher Drache“ begleitet uns dabei:“Der kleine schreckliche Drache lernt ein Menschenkind kennen, das so gar keine Angst vor ihm haben will. Die beiden haben viel Spaß miteinander und werden Freunde…“ Bist du dabei? Auch das macht Freude: jeder bekommt einen Bilderrahmen – denn das Einrahmen einer Grafik will gelernt sein!

Bitte mitbringen: Mäppchen mit Bleistift HB, Schere und Klebestift (kein Flüssigkleber), Malkittel/unempfindliche Kleidung oder altes Hemd

Getränk, ggfs. kleines Vesper

Für Kinder von 5 - 7 Jahre

Der Kurs umfasst 4 Termine: 2. Juli / 9. Juli/ 16. Juli / 23. Juli