Druckwerkstatt: "Licht aus Leon"

An 6 Nachmittagen entstehen eure ganz eigenen Drucke. Das Farbenmischen und Walzen macht große Freude - hier dürft ihr erste Erfahrungen mit dem "Einmaldruck" und dem "Drucken im Handabzug" machen und das Einwalzen eurer Platten ausprobieren.

Das Bilderbuch "Licht aus, Leon"! von Josh Pyke mit fantasievollen Illustrationen von Chris Nixon erzählt uns die Geschichte von Leon, der angeblich so gar keine Angst vor der Dunkelheit hat. Das wäre ja albern. Wie sich Leon schließlich seinen Ängsten stellt, ist lustig und ermutigend zugleich. Davon inspiriert entstehen eure eigenen Werke. Zusammen entdecken wir Farben und Formen. Auch das macht Freude: Jeder bekommt einen Bilderrahmen - denn das Einrahmen einer Grafik will gelernt sein!

Bitte mitbringen: Mäppchen mit Bleistift HB, Schere und Klebestift (kein Flüssigkleber), Malkittel/unempfindliche Kleidung oder altes Hemd mit eng anliegenden Ärmeln, Getränk, ggfs. kleines Vesper

6 Termine ab 17. Juni

Für Kinder von 5 - 7 Jahre