„Druga Rika“ auf Benefiz-Europatournee mit der Jubiläumsshow „Ich bin! 30 Jahre“ und neuem Album

Die ukrainische Rockband „Druga Rika“ geht anlässlich ihres 30-jährigen Bandjubiläums auf eine große Benefiz-Europatournee durch die Länder der Europäischen Union.

Im Rahmen der Tour präsentiert die Band ihr Jubiläumsprogramm „Ich bin! 30 Jahre“, das anlässlich des 30-jährigen Bestehens von „Druga Rika“ entstanden ist.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil der Tour durch ukrainische Städte, bei dem die neue Show Tausende Zuschauer begeisterte und auf eine äußerst positive Resonanz stieß, wird „Druga Rika“ das Programm nun erstmals auch dem europäischen Publikum präsentieren.

Während der Tour setzt die Band ihre Benefizsammlung für ein Boot für Evakuierungseinsätze zur Rettung von Aufklärern, MAVIC-3T-Drohnen sowie Serverausrüstung für die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine fort. Dank der Unterstützung der Fans konnten bereits mehr als 9 Millionen UAH gesammelt werden. Auch während der Konzerte besteht die Möglichkeit, die Spendenaktion zu unterstützen.

Das Jubiläumsprogramm „Ich bin! 30 Jahre“ ist keine nostalgische Rückkehr in die Vergangenheit, sondern steht für eine neue Etappe in der Geschichte von „Druga Rika“.

Neben neuen Songs wie „MY“, „7’Я в онлайні“, „Я йду/до тебе“ und weiteren Titeln werden auch bekannte Hits der Band wie „Sekret“, „Tak malo tut tebe“, „Vzhe ne sam“, „Vidchynyay“, „Try khvylyny“ und viele andere in einem neuen, aktuellen Sound zu hören sein.

Frontmann Valerii Kharchyshyn betont, dass es bei dieser Tour vor allem darum geht, ukrainische Fans zu treffen, die heute in verschiedenen Teilen Europas leben:

„Unsere Tour ist für alle, die ‚Druga Rika‘ vermissen, und besonders für diejenigen, die unsere neuen Songs hören möchten. Einige Stücke werden zum ersten Mal live gespielt und sind in jeder Stadt eine Premiere. Natürlich dürfen auch unsere legendären Hits nicht fehlen.“