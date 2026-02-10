DrumCircle mit Johannes Phillip Backhaus

Gemeinsam im Rhythmus.

Ein DrumCircle ist ein gemeinsames Trommelerlebnis für Menschen jeden Alters und unabhängig von Herkunft oder musikalischer Erfahrung. Die Teilnehmenden sitzen im Kreis und spielen auf verschiedenen Trommeln und Percussion Instrumenten. Noten, Vorkenntnisse oder besondere musikalische Fähigkeiten sind nicht erforderlich.

Der Rhythmus entsteht im gemeinsamen Spiel. Dabei geht es nicht um Leistung, sondern um Begegnung, Kreativität, gegenseitigem Zuhören und der Freude an der Musik. Jede Person kann sich mit den eigenen Möglichkeiten einbringen und Teil des gemeinsamen Klangs werden.

Gemeinschaftliches Trommeln gehört in vielen Kulturen seit Jahrhunderten zu Festen, Ritualen und anderen Formen des Zusammenkommens. Der DrumCircle greift diese Tradition auf und schafft einen Raum, in dem Menschen auch ohne gemeinsame Sprache miteinander in Kontakt kommen können.

Kommen Sie vorbei, probieren Sie verschiedene Instrumente aus und erleben Sie, wie aus vielen einzelnen Rhythmen ein gemeinsamer Klang entsteht.