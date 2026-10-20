DRUMLAB in CONCERT

Dass Maichingen nun schon seit 2008 eine Musikschule mit exzellenten Lehrkräften hat, weiß man. Dass sich auch die Ergebnisse sehen und vor allem hören lassen können, beweisen die Schüler beim fünften Schulfest am 29. November im Pavillon/IG Kultur in der Calwer Straße 36 in Sindelfingen.

Schulleiter Veit von Einem freut sich über die große Beteiligung: "Insgesamt werden wir neun von uns zusammengestellte Schülerbands, die feste Schulband, Schüler mit ihren eigenen Bands und drei Percussion-Ensembles auf die Bühne bringen." Natürlich werden an diesem Tag auch die Lehrer tatkräftig mitwirken. Sie werden in verschiedenen Formationen und auch gemeinsam mit Schülern zu sehen sein.