Musik für Schlafzeug und Orgel.

Aufgrund der begeisterten Rückmeldungen zur ersten Auflage der ungewöhnlichen Kombination der Instrumente Orgel und Schlagzeug im letzten Jahr, gibt es nun die zweite Auflage von „drums & pipes“ – quasi „drums & pipes 2.0“.

Profi-Schlagzeugerin Marion Wetzel und Stephen Blaich an der Orgel der Martinskirche haben auch dieses Mal wieder Werke und Arrangements für Schlagzeug und Orgel von Klassik bis Jazz, Pop und Rock im Programm! Dabei ergänzen sich die vielfältigen Möglichkeiten von Schlagzeug und Percussion mit der Klangfülle und -vielfalt der Königin der Instrumente.

Marion Wetzel lebt und arbeitet in Tübingen und ist seit 2023 frisch gekürte „Professional Drummerin“ mit dem „Certificate of Higher Education“ der Berliner Drumtrainerschule. Sie ist gefragte Drummerin in verschiedenen Formationen und einem breiteren Publikum im Ermstal bekannt durch ihr Mitwirken bei den Konzerten der „TEB-Allstars“.

Lassen Sie sich überraschen, wie symphonisch oder auch jazzig die musikalischen Möglichkeiten dieser Kombination sind.