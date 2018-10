Das Festival Abrisskomando Drunken Masters marschiert wieder in die legendären Wagenhallen ein, die wahrscheinlich deswegen Umgebaut werden mussten ;-)! Ob auf Southside! Deichbrand, Splash, Utopia Island, Happiness, Kosmonaut oder dem Kamehameha Festival, die Jungs fahren schwere Geschütze auf!

Von Kempten raus in die Welt sorgte das DJ/Produzenten-Duo Drunken Masters mit ihrem Remix für niemand geringeren als Diplo und seine Major Lazer-Combo 2013 für Aufsehen. Seither ging es steil bergauf. Probs von Flosstradamus und A-Trak, offizielle Remixe von Casper, Duck Sauce, Haftbefehl, TWRK, Brillz und den Beatsteaks, sowie ihre Singles Louder, What I Want (mit Thutmose), Ibrahimovic (mit Felly) All Day (mit Tropkillaz), Komm Teste (mit Nimo), Ohne Grund (mit K.I.Z.) und On My Own schmücken ihren Alltag. Auf einen Abend, den wir bestimmt so schnell nicht wieder vergessen werden. 2 Decks, 4 Hände, Drunken Master Turn-Up-Garantie!Die Snowboardvideopremiere startet um 0:00 Uhr. Es gibt wieder Stände von Volcom, Capita, Deeluxe, Union, Academy, Never Summer, Cruise & Ride und natürlich von Titus Stuttgart. Der VVK startet online ab sofort und im Titus Stuttgart Shop ab dem 07.09.2018!Für Online-Kartenbestellungen bitte eine E-Mail an info@suedhang.biz mit Anzahl der Karten.

Von dort bekommt Ihr dann alle weitere Infos. Bitte beachten: Einlass ab 18 Jahren!

Die Veranstaltung wird von SÜDHANG veranstaltet.

FB-Event unter:

https://www.facebook.com/events/232055424150210/

Tickets unter:

info@suedhang.biz