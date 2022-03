Zwei Jahre ist es her, dass die beiden fleischgewordenen Eskalationskoryphäen das letzte Mal in Stuttgart waren. Es wird also wieder höchste Eisenbahn!

In der Zwischenzeit haben sie einen Haufen neuer Songs produziert und Selbiges für namehafte Künstler wie unter anderem K.I.Z. oder Nura übernommen.

Ihr könnt euch also auf unglaublich viele neue und natürlich auch altbekannt Songs von den Zweien freuen.

Wer die Drunken Masters noch nicht Live erlebt hat, sollte dieses Spektakel nicht verpassen!

info@suedhang.biz (dort könnt ihr euch die Karten bestellen und sie werden euch nach Hause geschickt) einfach Anzahl der Karten in die E-Mail schreiben und ihr bekommt alle Infos die ihr braucht.

Also nicht die Party des Jahres verpassen

Wer früh kommt, kann sich auch wieder einigen Stuff an den Ständen ergattern

Also der früh Vogel geht nicht ohne leere Hände nach Hause.