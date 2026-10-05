DRUNKEN MASTERS, das DJ-Duo bestehend aus Chrissi & Joe, versetzen innerhalb weniger Sekunden ein komplettes Festivalpublikum vom Normalzustand in völlige Eskalation – Stillstehen ist dabei schlicht keine Option.

Songs wie "Bier" mit Maxim K.I.Z, "Hartz 4" & "Gorilla" mit Tarek K.I.Z oder "Die Welt zu Gast bei Feinden" mit PA69, "Nachteule" mit Mehnersmoos und viele weitere wurden millionenfach gestreamt und dürfen in keinem Club und auf keiner Party fehlen. Ihre Releases "Bauchnabelpiercing" mit $ONO$ CLIQ und "Undertheker" mit Nico K.I.Z gingen viral und landeten beide jeweils auf Platz 31 der offiziellen deutschen Single Charts.

Zuletzt erschien ihre "Ikkimel die Geile EP" mit keiner geringeren als Mutter Ikkimel. Kurz zuvor waren die drei bei HÖR zu Gast und haben in ihrem exklusiven Set einen Vorgeschmack auf die neue gemeinsame EP gegeben.

Nach einer abgeschlossenen Tour 2025/2026 und Festivalauftritten diesen Sommer u.a. beim Hurricane, Southside, Highfield, Deichbrand und Open Air Frauenfeld, ist für DRUNKEN MASTERS nicht an Pause zu denken: Die Demontage geht immer noch weiter. Ab September 2026 geht es bis Mai 2027 auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets gibt es ab Dienstag, 28.07.2026, um 12:00 Uhr bei exklusiv bei Krasser Stoff.