Hüseyin ist tot. Seine Kinder Sevda, Ümit, Hakan und Peri reisen in die Türkei zu seiner Beerdigung. Die vier grundverschiedenen Geschwister trauern um ihren Vater – und werden konfrontiert mit dem Schweigen ihrer Eltern, den Leerstellen in ihren Geschichten und den Geheimnissen, die schon lange Teil ihrer Familie sind. Sie kommen zusammen und wühlen in Erinnerungen, in den eigenen und in denen der Eltern. Die Vier wollen das Schweigen brechen und lassen das Publikum teilhaben an ihrer Vergangenheit, an ihren Gedanken und Fragen über ihre Herkunft und über die Beziehung zu ihrer Familie.

„Dschinns“ gibt ungehörten Stimmen einen Raum und verhandelt Trauer, postmigrantische Realitäten, kurdische Identität, die Lücken in unseren Erzählungen und das, was wir vor unseren Eltern nicht aussprechen wollen oder können. Yeşim Nela Keim Schaub bringt mit vier jungen Menschen Fatma Aydemirs Roman „Dschinns“ auf die JES-Bühne. Gemeinsam laden sie ein in einen Raum des Erinnerns, Trauerns und Empowerns.