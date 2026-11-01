Dschungelbuch - das Musical

Ein Abenteuer, das Mut macht und Freundschaft feiert: Im Musical „Dschungelbuch“ präsentiert Theater Liberi die bekannte Geschichte in einer spektakulären Neuauflage – wilder, lustiger und bunter.

Farbenfrohe Dschungelszenen, viel Humor und neue Songs sorgen für ein beeindruckendes Live-Erlebnis für die ganze Familie. Das moderne Familienmusical lädt dazu ein, Kiplings Klassiker in einer energiegeladenen Inszenierung neu zu entdecken. Lichtdesign, imposante Kulissen und aufwendige Kostüme schaffen eine Welt, in der das Abenteuer für Groß und Klein lebendig wird. Das Ensemble verbindet Spielfreude, Emotion und Witz und lässt die beliebten Charaktere mit neuen Songs und Choreografien auf der Bühne aufblühen.

Im Mittelpunkt steht die Freundschaft zwischen Mogli und Balu, dem charmanten Bären, der das Leben genießt und neugierig auf die Menschenwelt ist. Gemeinsam stürzen sie sich in ein Abenteuer, das zeigt, wie spannend Unterschiede sein können. Unterstützung kommt vom besonnenen Panther Baghira. Doch die Idylle trügt: Shir Khan lauert auf seine Chance, geprägt von Angst vor Feuer und Abneigung gegen Menschen. Dazu schlängelt sich Kaa geheimnisvoll durchs Geschehen, und die vorlauten Geier sorgen für zusätzliches Chaos. Mogli und Balu suchen Antworten: Welches Geheimnis birgt das Feuer? Wird ihre Freundschaft stärker sein als Angst und Argwohn?