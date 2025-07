DTB-Tennisturnier "Benefiz for Kids"

Die Tennisabteilung des TSV 1860 Ansbach e. V. veranstaltet vom 08. bis 10.08.2025 zum fünften Mal ein DTB-Ranglisten­turnier der Preisgeldkategorien A4 (Herren) und A6 (Damen).

Die Erlöse der Veranstaltung, die ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert wird, kommen ausschließlich Kindern und Jugendlichen zugute, für die ganzjährig ein kostenfreier Tennisnachmittag unter dem Motto „Yes We Play“ angeboten wird. Unter Aufsicht eines B-Oberschiedsrichters spielen je bis zu 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ein Gesamtpreisgeld von 4.000 €. Das Einzelturnier im K.-o.-System hat in den letzten Jahren Spielerinnen und Spieler bis in die top 100 der deutschen Rangliste angezogen. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Weißwurstfrühstück am Final-Sonntag. Zuschauer sind jederzeit herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.