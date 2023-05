Du bist kein Kaiser - Du bist eine Zwiebel

„Peer, du lügst“ ruft Mutter Aase zum Sohn. So etabliert sie einen Hochstapler und Fantasten. Peer, von Armut geprägt, will der Bedeutungslosigkeit entfliehen. Er will nicht wählen zwischen Lüge und Wahrheit. So reist er um die Welt und verfällt der Gier, der Macht, … dem Irrsinn. Peer schmeckt das pralle volle Leben, um am Ende alles zu verlieren. Die Suche nach sich selbst treibt ihn immer wieder in neue Lebensentwürfe. Jedoch das Altern bleibt unausweichlich und das Sterben trägt viele Gesichter. Nichts bleibt außer Raum und Zeit. Und einer Zwiebel.

Mit: Andrea Grugel, Waltraud Lemke, Chiara Mühlenbrock, Anna Nikitsch, Dorit Schmitz-Stürzl, Monika Wille, Wolfgang Krauss, Yaroslav Vasiliev