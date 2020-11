Du & Ich. 17. Tübinger Hochzeitsausstellung

„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen“, lautet einer der beliebtesten Trausprüche. Tübingen ist eine gute Wahl. Denn hier finden überdurchschnittlich mehr Hochzeiten statt als anderswo in Baden-Württemberg! Und damit der schönste Tag im Leben auch wirklich gelingt, präsentieren rund 50 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Thema Heiraten. Von Brautmoden und Wäsche über Hairstyling und Make-up bis hin zu Tanzkursangeboten und Catering finden heiratswillige Paare hier alles, was Heiraten schön und unvergesslich macht. 11–17 Uhr.