Du und Ich & Ich und Du

Über das was bleibt, auch wenn sich alles immer wieder verändert

Eppinger Figurentheater Ludwig-Zorn Straße 10, 75031 Eppingen

Eine Geschichte über eine Freundschaft, die so schnell nichts trennen kann, egal, ob die Sonne scheint oder ein Sturm über die Wiesen und Felder rauscht.

Eigenproduktion vom Eppinger Figurentheater

Ab 2 Jahre und Erwachsene

Info

Eppinger Figurentheater Ludwig-Zorn Straße 10, 75031 Eppingen
Kinder & Familie
Google Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-12 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-12 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-12 15:00:00 Outlook iCalendar - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-12 15:00:00 ical
Google Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-13 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-13 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-13 15:00:00 Outlook iCalendar - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-13 15:00:00 ical
Google Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-16 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-16 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-16 15:00:00 Outlook iCalendar - Du und Ich & Ich und Du - 2025-11-16 15:00:00 ical

Tags