Du und Ich & Ich und Du

Eine Geschichte über eine Freundschaft, die so schnell nichts trennen kann, egal, ob die Sonne scheint oder ein Sturm über die Wiesen und Felder rauscht.
Eigenproduktion vom Eppinger Figurentheater
Ab 2 Jahre und Erwachsene
Über das was bleibt, auch wenn sich alles immer wieder verändert
Eppinger Figurentheater Ludwig-Zorn Straße 10, 75031 Eppingen
Eine Geschichte über eine Freundschaft, die so schnell nichts trennen kann, egal, ob die Sonne scheint oder ein Sturm über die Wiesen und Felder rauscht.
Eigenproduktion vom Eppinger Figurentheater
Ab 2 Jahre und Erwachsene
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH