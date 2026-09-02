Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Lummerland ist eine Insel wie aus dem Bilderbuch: klein, beschaulich und bis ins kleinste Detail durchgeplant.

Als jedoch plötzlich ein kleines, fremdes Baby in einem Paket auftaucht, gerät die gewohnte Ordnung durcheinander. Doch mit vereinten Kräften – der zupackenden Art des Lokomotivführers Lukas und der unbeschwerten Fantasie seines jungen Freundes Jim – wachsen die beiden über sich hinaus und meistern jedes Abenteuer. Zwei Spieler:innen schlüpfen blitzschnell in alle Rollen: ob Postbote, Lukas, König Alfons, die gemütliche Frau Waas oder der quirlige Herr Ärmel. Zusätzlich erwecken sie die Originalfiguren wie Prinzessin Li Si, den kleinen Ping Pong und die furchteinflößende Frau Mahlzahn zum Leben. Das Herzstück des Theaterstücks ist die Lokomotive Emma, aus der heraus gespielt wird. Gastspiel vom Theater Tredeschin