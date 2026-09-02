ICH bin ICH, was ein Glück

Wer bin ich? Ein Wusel, ein Wirbel, ein Wunder? Bin ich groß oder klein, leise oder laut – oder einfach ich? In dieser kunterbunten Geschichte geht es um große Fragen mit ganz viel Gefühl: Darf ich so sein, wie ich bin?

Hat wirklich jede*r einen Platz auf dieser Welt? Und wo ist eigentlich „Zuhause“? Gemeinsam machen wir uns auf den Weg: Wir stolpern, lachen, wachsen – Schritt für Schritt. Denn das Leben schreibt Geschichten. Und vielleicht… vielleicht schreiben wir sie selbst? Für alle kleinen und großen Ichs da draußen