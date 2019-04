Durch unsere Mütter

Tanzinstallation mit Mädchen und Frauen aus Heilbronn und Umgebung

In diesem Jahr findet wieder ein Tanzprojekt mit und für Menschen aus Heilbronn statt. Thema sind die schönen und schwierigen Aspekte in der Beziehung zwischen Mutter, Großmutter und Tochter: Wie nehmen heranwachsende Kinder ihren Körper in Besitz und trennen sich von ihren Müttern? Wie bewältigen Mütter diesen Prozess des Loslassens? Was erbt eine Generation von der nächsten? Geben Mütter ihren Töchtern andere Dinge mit auf den Weg als Väter ihren Söhnen? Wie erleben erwachsene Kinder den Rollenwechsel, wenn ein Elternteil älter wird? Was halten wir fest und was müssen wir loslassen?Seit Dezember 2018 nehmen Mädchen und Frauen im Alter zwischen 7 und über 70 Jahren an einer Reihe von Workshops und einem wöchentlichen Training teil. Sie tanzen, improvisieren und bringen ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema ein. Im Mai wird daraus gemeinsam eine Tanzinstallation entwickelt. Die Präsentation dauert vier Stunden, in denen das Publikum nach Belieben kommen und gehen und sich, wie in einer Ausstellung, frei darin bewegen kann. Geleitet wird das Projekt von der Berliner Tanzkünstlerin und Regisseurin Jo Parkes und der Heilbronner Choreografin und Tänzerin Barbara Buck.Jo Parkes ist eine der Pionierinnen des »community dance« (Tanzprojekte mit nicht-professionellen Tänzer*innen) und hat mit Menschen jeden Alters und vielen verschiedenen Nationalitäten gearbeitet. Ihre Organisation Mobile Dance e.V. arbeitet sozial engagiert, z. B. in Unterkünften für geflüchtete Menschen in Berlin.