Dual Vibe – Techno vs. Hip-Hop: Das erste Musikduell seiner Art in Heilbronn!

Am 25. Juli verwandelt sich der Club Mobilat Heilbronn in eine Arena der Beats! Bei Dual Vibe treffen zwei Welten aufeinander: harte Techno-Bässe gegen fette Hip-Hop-Vibes – und DU entscheidest, wer gewinnt!

Dieses Event ist einzigartig in Heilbronn: Zum allerersten Mal treten zwei Musikgenres gegeneinander an – in getrennten Areas mit Top-DJs aus beiden Szenen. Doch der Sieger steht nicht fest – er wird live durch die Gäste bestimmt!

Wie? Durch deine Stimmung, deinen Vibe – und durch ein episches Genre-Duell am Boxautomaten: Jeder Schlag zählt als Punkt für dein Genre. Am Ende entscheidet die Community: Welche Musikrichtung regiert Heilbronn?

Und das ist noch längst nicht alles – unsere Specials machen den Abend unvergesslich:

🔥 Tattoos & Piercings live vor Ort – Gewinne Gutscheine im Gesamtwert von 300 €

🥊 Boxautomat-Duell: Techno vs. Hip-Hop – Kämpfe für deinen Sound!

💪 Boxautomat-Rekord-Challenge – Knack den Highscore und sahne Preise ab

🎁 Giveaways: Knicklichter, Sonnenbrillen & Streetwear von Street Fam

💥 Free Shots & exklusive Überraschungen

🎶 4 DJs – 2 Genres – 1 Sieger

✨ ...und noch viel mehr!

Sei Teil dieses einmaligen Battles – so etwas gab es noch nie in Heilbronn! Bring deine Crew mit, wähle dein Lager, feiere, kämpfe – und mach Geschichte.

Dual Vibe – Techno vs. Hip-Hop. Was ist dein Sound?