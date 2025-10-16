Live in Surround - Mixed by Umberto Echo.

Die umtriebigen Schweizer Soundingenieure kommen zum vierten Mal zu uns nach Reutlingen. Sie verbinden jamaikanischen Flair mit psychedelischen Electro-Sounds. In Sachen Vielseitigkeit gibt es kaum eine Band, die Dub Spencer & Trance Hill das Wasser reichen kann.

Inspiration zieht das vor 20 Jahren gegründete Quartett aus verschiedenen Sparten – Spaghetti-Western-Klangästhetik und Gitarrenmusik von The Clash finden wir genauso wieder in ihrem Sound wie Anleihen an das antike Rom oder die drogendurchtränkten Texte des Beat-Literaten William S. Burroughs.