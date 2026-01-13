Dutch Oven & Gusseisen Kurs – Kochen mit Feuer, Glut und Leidenschaft. Grillschule mit Tille und Tobi.

Entdecke die faszinierende Welt des Dutch Oven Kochens! In unserem Gusseisen-Kurs lernst du, wie du mit Feuer, Glut und schweren Töpfen wahre Geschmackserlebnisse zauberst.

Perfekt für Einsteiger und alle, die das Kochen im Dutch Oven oder mit Gusseisenpfannen und -töpfen von Grund auf lernen möchten.

Unter Anleitung unseres erfahrenen Outdoor-Kochs erfährst du:

wie du Dutch Oven, Feuertopf und Gusseisenpfanne richtig vorbereitest und pflegst,

welche Temperaturen und Garzeiten bei verschiedenen Rezepten wichtig sind,

wie du mit Glut und Feuer sicher und effizient arbeitest,

und wie du köstliche Gerichte direkt im Freien zubereitest – vom saftigen Schmorgericht bis zum knusprigen Brot.

Gemeinsam wird geschnippelt, gekocht und natürlich auch probiert! Getränke sind für alle Kursteilnehmer in normalen Mengen inklusive.

Erlebe einen entspannten Abend am Feuer, genieße den Duft von Rauch und Gewürzen und erlebe, wie Gusseisen und Glutzu echten Genussmomenten führen. Der perfekte Kurs für alle, die das Outdoor Cooking für sich entdecken möchten.

📅 Dauer: ca. 4 Stunden

📍 Ort: siehe Varianten

👉 Jetzt zum Dutch Oven & Gusseisen Kurs anmelden und erleben, wie einfach und vielseitig Kochen mit Gusseisen sein kann!

Lerne alles über Pflege, Handhabung und kreative Rezepte – für Lagerfeuer, Garten oder Grillplatz.