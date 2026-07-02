Dudelsackkonzert

Andreas Hambsch wurde mehrfach Deutscher und Schweizer Meister im Dudelsackspielen und gewann über die Jahre bei mehreren hochkarätigen Solowettbewerben.

Zudem war Andreas einige Jahre Mitglied einer schottischen Grad-1-Profi-Dudelsackband, mit der er sich an den besten Bands der Welt maß. 2007 absolvierte er seine Lehrerprüfung am schottischen College of Piping und erlangte 2010 das höchste Diplom in der Kunst des Dudelsackspielens. Danach eröffnete er eine Dudelsackschule und arbeitet nun als Dudelsacklehrer mit Schülern aus ganz Europa. An diesem Abend gibt Andreas Hambsch ein kleines Konzert und hält einen musikalischen Vortrag.