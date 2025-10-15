Dudli/Herring NY Project

Dieses besondere Band-Projekt vereint Joris Dudlis europäische Working Band mit seinem langjährigen musikalischen Partner, dem amerikanischen Starsaxophonisten Vincent Herring, sowie einem aufregend neuen Gesicht der New Yorker Jazzszene.

Dem jungen Trompeter Joey Curreri. Dudlis melodiöse Kompositionen verbinden sich mit einer abenteuerlichen Spielweise und setzen ein kraftvolles musikalisches Statement.

»Holt’s den Dudli…« – so empfahl Joe Zawinul ihn 2002, als Joris beim »Zawinul Syndicate« einsprang. Eine lange Liste namhafter Musiker könnte hier folgen, doch einige Stationen seien dennoch erwähnt: Von 1979 bis 1985 war Joris festes Mitglied des Vienna Art Orchestra und des Art Farmer Quintet. Nach seinem Umzug in die USA 1986 spielte und nahm er mit Größen wie Benny Golson, Curtis Fuller, Johnny Griffin, Mulgrew Miller, Clifford Jordan, Joe Lovano, Joe Henderson, Harold Mabern, Ralph Moore und Sonny Fortune auf.

Seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Altsaxophonisten Vincent Herring brachte ihm unter anderem eine 4-Sterne-Bewertung im Downbeat-Magazin für das Album Soul Chemistry ein. 2021 gründete er das Quintett „New York Jazz Partners“ mit Jeremy Pelt, Wayne Escoffery und Eric Alexander.