Was erlebt man nicht alles in 25 Jahren… und wie soll man das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Schaut man 25 Jahre in die Zukunft ist es eine Ewigkeit. Geht der Blick zurück in die Vergangenheit, fühlt es sich irgendwie wie gestern an. So auch der Silvesterabend 1999 / 2000. Die Welt stand still für einen kurzen Augenblick. Niemand wusste, oder dachte zu wissen, ob gleich alles vorbei sein würde. Würden die Computeruhren den Jahrtausendwechsel mitmachen? Würde es zu einem Blackout kommen? Genau in diesem Moment ist in Osnabrück etwas entstanden, was 450 Konzerte später an treibender und wütender Kraft nichts eingebüßt hat: DUESENJAEGER! Punk, Emo-Punk oder Post-Punk mit deutschen Texten – nennt es, wie ihr wollt.

E-Moll. C-Dur. Never surrender.

Natürlich musste da auch ein neuer Tonträger her. „SOLAIRE“ heißt die Mini LP. 5 neue Songs, mal resigniert, mal düster und nachdenklich, nahezu traurig, mal nach vorne preschend mit dem Finger in die Luft und mal wütend, dabei immer melodisch. Einmal alles, Klassenziel erreicht!