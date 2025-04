Locker und kenntnisreich präsentiert Rolf-Bernhard Essig neben heiteren chassidischen Geschichten vor allem überraschende Erklärungen zu den vielen jiddisch-hebräischen Wörtern und jüdischen Redensarten in unserer Alltagssprache, etwa „meschugge“, „Schmiere stehen“, „Schlamassel“ oder „alle Jubeljahre“. Rolf-Bernhard Essig, lebt als Autor, Historiker und Entertainer in Bamberg und ist in Fellbach bekannt wie „ein bunter Hund“.