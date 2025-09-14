Duftende Zeitreise

Wir laden Euch ein zu einer duftenden Zeitreise vom Mittelalter in die Neuzeit ein.

Ihr dürft Euch auf spannende Geschichte (n) und himmlische Düfte freuen.

Eine Hauptrolle wird der berühmte "König" von Rothenburg, Heinrich Toppler, Bürgermeister von Rothenburg, innehaben. Ihr lernt den Sommersitz der Familie kennen und erfahrt so manche Anekdote zu ihrem Lebenswandel.

Bei uns erfahrt Ihr, welche Rolle die Düfte beim "Nasentier" Mensch für unsere Ahnen spielten, und wer der duftende Alleskönner heute ist.

Wir freuen uns auf Euch

Ursula und Sonja