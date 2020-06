Dui do on de Sell - Best of

Als schlagfertige Powerfrauen gehören Dui do on de Sell zu den beliebtesten Kabarett-Stars im Ländle.

Mit messerscharfem Wortwitz und sarkastischer Selbstironie nehmen Doris Reichenauer und Petra Binder den Wahnsinn des alltäglichen Lebens aufs Korn. Eine Pointe jagt die andere. Das Publikum brüllt vor Lachen. Nicht zuletzt, weil es sich so oft schonungslos selbst erkennt.

In ihrem Best of -Programm präsentieren Dui do on de Sell die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus über 18 Jahren Kabarett - von ihren ersten Rollen als Karlene und Mariele über das Erfolgsprogramm „Wechseljahre“ bis zu „.... und du lach’sch halt!“