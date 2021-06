Dui do on de Sell & Hansy Vogt - Openair

Auch wenn es so manche Unterschiede zwischen Badenern und Schwaben zu geben scheint - gemeinsam, herzhaft lachen verbindet!

Mit ihrem Sommerspecial feiern Dui do on de Sell, alias Petra Binder und Doris Reichenauer und Hansy Vogt mit viel Humor eine besondere Freundschaft zwischen Badenern und Schwaben.

Die schlagfertigen Powerfrauen Dui do on de Sell gehören zu den beliebtesten Kabarett-Stars im Ländle. Den süddeutschen Feingeist karikieren die wortgewaltigen Powerfrauen überspitzt und schlagfertig. Ob Badener oder Schwabe – das Publikum erkennt sich gnadenlos selbst und brüllt vor Lachen. An diesem Abend präsentieren die zwei Schwertgoschen die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus über 16 Jahren Kabarett.

Mit viel Charme, seiner natürlich frischen Art und intelligentem Sprachwitz sorgt der sympathische Badener Hansy Vogt für beste abwechslungsreiche Unterhaltung. Ob mit oder ohne seine beliebten Puppen – Hansy Vogt begeistert sein Publikum seit über 20 Jahren. Fingerspitzengefühl und seine unglaubliche Spontanität, sorgen für humoristische individuelle Überraschungsmomente.

Gemeinsam zünden, die drei befreundeten Künstler, ein geniales badisch-schwäbisches Comedy-Feuerwerk, das schlagfertiger und authentischer nicht sein könnte. Da bleibt kein Auge trocken.