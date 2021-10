Dui do on de sell ... "und du lachsch halt!"

Mit viel Humor und ihrer herzlich-ehrlichen Art legen Die Kaiserinnen der Mundart-Unterhaltung alias Petra Binder und Doris Reichenauer von "Dui do on de Sell" gnadenlos die Finger in die Wunden des genial banalen Wahnsinns unserer Gesellschaft. Doch sie lassen ihr Publikum mit ihren Alltagssorgen natürlich nicht allein.

Im Programm "... und du lachsch halt!" gibt es allerhand Tipps und Tricks. Beispielsweise wie man runde Geburtstage meistert, in kürzester Zeit die Traumfigur erreicht und wie der nächste Urlaub sicher ein Erfolg wird. Als erfahrene Mütter und Ehefrauen sind die beiden scharfzüngigen Kabarettistinnen nicht nur eine großartige Hilfe bei der Partnerwahl ihrer Sprösslinge. Grandios authentisch und unglaublich witzig erklären sie, worauf es bei der Erziehung ankommt, was Männern echte Probleme bereitet und wovon Frauen im Geheimen wirklich träumen.

Ein Bühnenprogramm mit herrlichen Geschichten, mitten aus dem Leben, bei denen eine Lachsalve die nächste jagt!

Weitere Infos auf https://www.theater-heilbronn.de