Am Freitag, den 07.10.2022 erwartet die Gäste im Prisma in Freiberg am Neckar ein ganz besonderer Abend mit Doris Reichenauer von Dui do on de Sell. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz KULTURevents in Kooperation mit der Stadt Freiberg am Neckar und der Livemacher GmbH statt.

Durch einen Krankheitsausfall von Petra Binder, steht Doris Reichenauer von Dui do on de Sell ausnahmsweise mit einem fantastischen Solo-Programm auf der Bühne.

Wie gewohnt lässt die schlagfertige Powerfrau ihr Publikum „brüllen“ vor Lachen und präsentiert die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus über 20 Jahren Kabarett.

Zwar Solo aber dafür mit doppelter Schwertgosch-Power startet Doris Reichenauer eine erbarmungslose Attacke auf die Lachmuskeln des Publikums und sorgt dafür, dass der Abend zu einem echten Erlebnis wird, das man nicht so schnell vergisst.