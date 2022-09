Liebe Fans,

wie auch auf der Website von „Dui do on de Sell“ zu erfahren, ist Petra Binder leider erkrankt. Aufgrund dessen wird Doris Reichenauer wie auch bereits bei den letzten Auftritten das Programm allein spielen. Von Schorndorf die besten Genesungs-Wünsche an Petra!

Mit viel Humor und ihrer herzlich-ehrlichen Art legt Doris Reichenauer gnadenlos die Finger in die die Wunden des banalen Wahnsinns unserer Gesellschaft.

Doch sie lässt ihr Publikum mit ihren Alltagssorgen natürlich nicht allein und gibt allerhand Tipps und Tricks: Beispielsweise wie man runde Geburtstage meistert, in kürzester Zeit die Traumfigur erreicht und wie der nächste Urlaub sicher ein Erfolg wird. Als erfahrene Mutter und Ehefrau ist die scharfzüngige Kabarettistin nicht nur eine großartige Hilfe bei der Partnerwahl ihrer Sprösslinge. Authentisch und unglaublich witzig erklärt sie, worauf es bei der Erziehung ankommt, was Männern echte Probleme bereitet und wovon Frauen im Geheimen wirklich träumen.

Ein Bühnenprogramm mit herrlichen Geschichten, mitten aus dem Leben, bei denen eine Lachsalve die nächste jagt und sich jeder ein bißchen selbst wieder erkennt …