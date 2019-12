Petra Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“ haben in den letzten Jahren die Spitze des schwäbischen Kabaretts im Sturm erobert. Charmant und authentisch durchqueren die Damen den alltäglichen Wahnsinn, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in jedem Gast eigene Erinnerungen weckt.

Die temperamentvollen und wortgewaltigen Prachtfrauen karikieren den schwäbischen Feingeist überspitzt und schlagfertig. Weder das Publikum noch sie selbst bleiben hierbei verschont. Natürlich bleibt die Gürtellinie die Grenze des guten Geschmacks, obwohl auf den ein oder anderen zotigen Spruch nicht verzichtet werden kann. Binder und Reichenauer bringen alles auf den Tisch, ob halbherzige Partnersuche im World Wide Web oder Ärger mit dem Alten, die Mädels schlittern lustig von Situation zu Situation.

Mit „Dui do on de Sell“ erleben Sie ein Mundartkabarett, welches sich generationsübergreifend in die Herzen des Publikums spielt und haufenweise Lacher garantiert. Freuen Sie sich auf schwäbische Abendunterhaltung vom Allerfeinsten.