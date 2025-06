Die Dukehill Strummers

Die Mitglieder der Band kommen durchaus nicht alle aus derselben musikalischen Ecke, was das Repertoire dann sehr abwechslungsreich macht. “From Hank (Williams) to Frank (Zappa)”, da ist sehr viel möglich. Es wird auch angestrebt, nicht nur eine Ansammlung von Hits und Gassenhauern zu präsentieren. O.k., das eine oder andere Stück ist sicherlich bekannt, aber wer hat z.B. schon mal von den Ozark Mountain Daredevils oder den Cheap Suit Serenaders gehört. Man darf gespannt sein.

Die fünf in Würde gereiften Herren versprechen einen Abend mit großer Spielfreude, guter Kommunikation mit dem Publikum, wenig Blut, aber viel Schweiss und Tränen, ein Erlebnis also, welches der Besucher höchstwahrscheinlich nicht so schnell vergessen wird.