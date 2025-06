Dukes of Tijuana

Diese Band aus dem Ruhrpott ist im Jahr 2020 erstmalig in Erscheinung getreten, doch die beteiligten Musiker an sich sind in der Szene alles andere als Unbekannte und bringen eine geballte Ladung an Erfahrungen in diversen anderen Formationen mit.

Grischa am Kontrabass kennt man von DEMENTED ARE GO und den PITMEN, Pat Savage (Gesang) war schon bei THE RUSTY ROBOTS sowie THE MINESTOMPERS am Start, Schlagzeuger Chris Slazy spielt auch bei THE JANCEE PORNICK CASINO und Mark Twang (SANDY AND THE WILD WOMBATS) war bereits als Gitarrist mit dem legendären DAVE PHILLIPS bei THE HOT ROD GANG aktiv. Gemeinsam gehen sie nun neue Wege – und das mit Erfolg! Recht zügig nach der Gründung erschien ihr Debüt „Nymphomaniac“ bei Crazy Love Records und mit „Tough Love, Taboos & Tattoos“ folgte 2024 ihr zweites Album, veröffentlicht von Western Star Records in Großbritannien, wo auch die Aufnahmen zu der Platte stattgefunden hatten. Zudem ging’s Ende vorigen Jahres dann noch gemeinsam mit THE DELTA BOMBERS auf Tour.