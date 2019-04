Dukespan NYC feat. Ala Heiler & Johannes Faber

"twisted by… DUKESPAN NYC": Seit 10 Jahren und damit fast seit Gründung des BIX Jazzclubs ist dieses Projekt um Duke Span alias Marc Feigenspan im BIX zu erleben. Dem Publikum bietet es regelmäßig "Acoustic Pop, Rock & Classic Soul with a twist of Jazz" – neu interpretiert und von facettenreichen, über die Grenzen Stuttgarts hinaus bekannten Musikern mit Freude präsentiert. An diesem Abend wird die Band den Club erneut mit bekannten "Good Old Jazz Songs" zum Swingen bringen. Als Special Guests haben die Sugar Allstars den Sänger Ala Heiler und den Trompeter Johannes Faber eingeladen.

Marc Feigenspan alias DUKE SPAN ist freischaffender Komponist, Produzent und Musikpsychologe. Er entwickelt und produziert audiovisuelle Ideen und Konzepte für Film, Funk und Fernsehen. Zu seiner Bandbreite gehören Komposition und Produktion von Filmmusik, Sound Branding, Konzepte und Produktionen für Kommunikation im Raum, insbesondere für Museen, Messen und Events, einschließlich der Konzerte mit der eigenen Band Dukespan NYC.

Ala Heiler steht bereits seit 45 Jahren auf der Bühne! 1953 in Stuttgart geboren, führt er von Beginn an ein Künstlerleben, das seinen Wurzeln entspricht. An einem Ort, wo große Jazzmusiker zu Hause waren und sind, wo die Klassik eine wichtige Rolle spielt, wo der deutsche HipHop seinen Siegeszug antrat, bleibt man nicht stehen.

Ala Heiler ist nicht einzuordnen. Er studiert Holzblasinstrumente, Gesang und Schauspiel, arbeitet als Dozent an der Joe Haider Munich Jazz School und als Studiomusiker für Jazz-Größen wie Max Greger, Hugo Strasser, Erwin Lehn. Ein Leben zwischen Fernseh- und Tonstudios. Eigentlich aber, sagt er, haben ihn die Beatles infiziert. Als er sehr jung war, als die Dinge sich ständig änderten, als die Kultur sich revolutionierte, als Musik nicht einfach Musik, sondern das Leben war.

Die Beatles, die Rolling Stones, ja. Der Rock 'n' Roll. Aber da sind auch die Bebop-Künstler. Charlie Parker, John Coltrane. Ein Schrank voller Platten im Elternhaus. Alles in Bewegung. Bühnen, Clubs. Die Schallplattenläden voller Wunder. So reift Ala Heiler zu einem jener Musiker, die nur zwei Arten von Musik kennen: gute und schlechte. Die ohne Vorurteile, ohne Barrieren im Kopf, ihre Projekte in Angriff nehmen.

Ob Erwin Lehns Südfunk-Tanzorchester Stuttgart, Peter Herbolzheimer Big Band oder die legendäre deutsche Pop Band "Wind": Die Wege von Ala Heiler und Johannes Faber kreuzen sich über Jahrzehnte immer wieder. Auf gemeinsamen Open Airs begeisterten sie Zehntausende weltweit, nicht nur in Italien, der Wahlheimat von Johannes Faber, der für dieses Konzert exklusiv anreist.

Aus Bordeaux kommt die Rhythmusgruppe: Leonie Hey am Kontrabass und Antoine Fillon am Schlagzeug. Komplettiert wird die Band von Andy Fetzer an der Gitarre und Christoph Heckeler am Piano.

Besetzung: Ala Heiler (voc); Johannes Faber (trp); Duke Span (vibes); Andy Fetzer (guit); Christoph Heckeler (p); Leonie Hey (b); Antoine Fillon (dr)