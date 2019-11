Dukespan NYC feat. Britta Medeiros & Tesz Millan

Duke Span

Jeder kennt sie und jeder erinnert sich daran: Die ersten Lieder und Songs, die uns zum Träumen brachten. Sie haben unser Leben begleitet, die erste große Liebe, die ersten großen Sehnsüchte.

DUKESPAN NYC verleiht bekannten Pop- und Soulsongs einen neuen, zum Teil jazzigen Schliff und verschafft zusammen mit international hochkarätigen Musikern Hörgenuss vom Feinsten. Unterstützung erhält die Band an diesem Abend von den beiden wunderbaren Sängerinnen Tesz Millan und Britta Medeiros.

Tesz Millan, die ehemalige Miss Saigon von Stuttgart, kommt aus New York angereist, um Lieder zu singen, die Herz und Seele glücklich machen. Mit ihrer großen Präsenz und kraftvollen Stimme begeistert sie das Publikum auf der ganzen Welt. Als eines der Gründungsmitglieder von DUKESPAN NYC hatte Tesz die Ehre, bei Mercedes Benz, Hugo Boss und MINI BMW aufzutreten. Auf ihre erfolgreichen aktuellen Dance-Tracks „Down“ und „Thought You Were Mine“ folgt ein innovatives, von Yoga inspiriertes Konzeptalbum, das 2020 erscheinen soll.

Marc Feigenspan alias DUKESPAN ist freischaffender Komponist, Produzent und Musikpsychologe. Er entwickelt und produziert audiovisuelle Ideen und Konzepte für Film, Funk und Fernsehen. Zu seiner Bandbreite gehören Komposition und Produktion von Filmmusik, Sound Branding, Konzepte und Produktionen für Kommunikation im Raum, insbesondere für Museen, Messen und Events, einschließlich der Konzerte mit der eigenen Band Dukespan NYC.

Besetzung: Tesz Millan, Britta Medeiros (voc); Duke Span (vibes); Andy Fetzer (guit); Christoph Heckeler (p); Leonie Hey (b); Antoine Fillon (dr)