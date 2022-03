Dumpu Dinki

Zwei Hände begegnen sich. Dumpu trifft auf Dinki und beide sind sich sehr, sehr fremd! Die Eine grummelnd und Faust-geballt und die Andere frech, verspielt und neugierig. Wer ist der Andere? Freund oder Feind? Jede will ihren Platz behaupten, die Richtige und Einzige sein. Doch dem Fremden zu begegnen macht auch Spaß und schnell geraten beide miteinander in ein witziges Spiel von Handfiguren, Gebärden und Klängen. Kann es nur Einen geben, oder geht es auch Hand in Hand?

Ein Theaterstück über den ganzen Kosmos menschlicher Beziehungen an dessen Ende das Vertrauen ineinander siegt!

Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennengelernt hat.

In »Phantasiesprache« und für fremdsprachige Zuschauer geeignet

mit Anne-Kathrin Klatt

Spieldauer: ca. 35 Min

Idee und Spiel: Anne-Kathrin Klatt

Regie: Michael Miensopust

Ausstattung: Anne-Kathrin Klatt, Claudia Sill

Bau Guckkasten: Heinrich Hesse

Graphik: Claudia Sill

Dank an Tristan Vogt

Von Klein AUF e.V.

Das dritte Von Klein AUF Festival bringt Theater und Tanz für Kinder bis sechs nach Reutlingen, Tübingen und die Region und das Material Papier auf die Bühne. Zehn Tage lang verwandeln regionale KünstlerInnen und Gäste mit Geschichten, Bildern und Tönen Theaterbühnen und Kindergartenräume und laden zum Staunen, Schauen und Spielen ein.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Figurentheater. Die ausgewählten Inszenierungen bilden eine große Bandbreite ästhetischer Zugriffsweisen ab und wollen schon die Kleinsten anregen, selbst auf sinnliche Entdeckungsreisen zu gehen. Sand rieselt, ein Faden wird gespannt, und immer wieder wird Papier gefaltet, geknüllt, gerollt.

Von klein AUF e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung frühkindlicher Kunsterlebnisse. Wir ermöglichen Kindern bis 6 Jahren Zugänge zu Theater und Tanz, inspirieren die Erwachsenen, die sie begleiten und gestalten Strukturen und Umgebungen für Kreativität und Austausch.

Theater und Tanz

Von klein AUF steht für Theater & Tanz für junge und sehr junge Kinder - bis 6 Jahre alt - und ihre erwachsenen Begleiter: Eltern, Omas und Opas, pädagogische Fachkräfte, Paten.

Festival

Von klein AUF präsentiert auf einem wiederkehrenden Festival ausgewählte Darbietungen und partizipative Formate und öffnet Wege für Austausch und Sichtbarkeit über Tübingen und die Region hinaus.

Netzwerke

Von klein AUF vernetzt lokale KünstlerInnen untereinander und mit Krabbelgruppen, Familienzentren und Kindertageseinrichtungen.