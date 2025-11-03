Zwei Hände begegnen sich. Dumpu trifft auf Dinki und beide sind sich sehr, sehr fremd! Die Eine grummelnd und mit geballter Faust und die Andere frech, verspielt und neugierig. Wer ist der Andere? Freund oder Feind? Jede will ihren Platz behaupten, die Richtige und Einzige sein. Doch dem Fremden zu begegnen, macht auch Spaß, und schnell geraten beide miteinander in ein witziges Spiel von Handfiguren, Gebärden und Klängen. Kann es nur Einen geben, oder geht es auch Hand in Hand?

Dumpu Dinki ist ein temporeiches Finger-Figuren-Theaterstück über den ganzen Kosmos menschlicher Beziehungen, an dessen Ende das

Vertrauen ineinander siegt! Die Produktion reiste bereits um die halbe Welt, denn mit seiner Fantasiesprache können es alle verstehen.