166 Minuten | FSK 12 (Deskriptoren: Gewalt, Bedrohung, belastende Themen) | deutsche Synchronfassung Open Air > Kino auf der Burg

Dune: Part Two ist die überragende Weiterführung des ersten Teils, die diesen noch einmal in so ziemlich jeder Hinsicht in den Schatten stellt. Mit atemberaubender Bildgewalt, mitreißender Action und großartigen Performances lässt sie uns voll und ganz in die komplexe Welt von „Dune” eintauchen. Das ist Science-Fiction-Kino auf allerhöchstem Niveau. Ein wahres Fest für die Sinne auf der Riesenleinwand!

Der Atreides-Prinz Paul und seine Mutter finden nach einem Anschlag der Harkonnen Zuflucht beim Wüstenvolk der Fremen. Während sich der junge Thronfolger in die Welt der Fremen einlebt und bald als der verheißene Messias erachtet wird, verliebt sich eine junge Kriegerin in ihn.