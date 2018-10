Dunja Hayali über freien Journalismus in Zeiten von Social Media

2016 erhält Dunja Hayali die Goldene Kamera in der Kategorie „Beste Information“ und den Robert Geisendörfer Preis in der Kategorie „Sonderpreis der Jury“ für exemplarische publizistische Leistungen. 2017 wird sie vom Medium Magazin als „Journalistin des Jahres“ in der Kategorie „Politik“ ausgezeichnet.

Die gebürtige Westfälin irakisch-christlicher Eltern ist seit 2007 für die Nachrichtenmagazine des ZDF zuständig: Seit 2010 präsentiert sie als Hauptmoderatorin das ZDF-MORGENMAGAZIN, zuvor war sie Co-Moderatorin an der Seite von Claus Kleber und Steffen Seibert in den Sendungen HEUTE JOURNAL und HEUTE. Die Moderatorin und Journalistin unterstützt den Verein „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“,ist Mitglied im Aufsichtsrat von „Save the children“ und engagiert sie sich für VITA e.V., der Menschen mit körperlicher Behinderung mit Assistenzhunden zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität verhilft. Als Jurymitglied für den JULIUS HIRSCH PREIS setzt sie sich für die Initiative des DFB gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ein. Ab Sommer 2018 ist „Dunja Hayali” mit einem festen Sendeplatz einmal im Monat mittwochs um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.