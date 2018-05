Dunja Rajter - Nur nicht aus Liebe weinen

× Erweitern https://www.dunja-rajter.de/galerie Dunja Rajter

Höhen und Tiefen eines aufregenden Lebens.Dunja Rajter erlebt eine entbehrungsreiche Kindheit im damals kommunistisch geprägten Jugoslawien.

Nachdem sie in Zagreb von einem deutschen Konzertveranstalter entdeckt wird, erlangt die Sängerin und Schauspielerin auf internationalen Bühnen große Bekanntheit, spielt in Karl May-Filmen sowie in Serien wie „Das Traumschiff“ mit.1972 heiratet sie den Popsänger Les Humphreys, doch das Glück währt nicht lange: Mit ihrem kleinen Sohn flieht sie nach vier Jahren aus einer Ehe voller Gewalt und Drogen.

Als 1991 der Balkankrieg ausbricht, sammelt Dunja Rajter nicht nur Spenden für ihre Landsleute – sie begleitet auch den ersten Hilfskonvoi nach Kroatien und gerät dabei unter Beschuss.Ihre Zuversicht hat Dunja Rajter trotz allem nie verloren: „Meine Großmutter hat mich beten gelehrt. Das trägt einen durch viele Krisen.“Die Biografie einer starken Frau, der es gelungen ist, sich selbst durch alle Höhen und Tiefen immer treu zu bleiben.

Eine musikalische Lesung.

