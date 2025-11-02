Stückentwicklung gegen die Angst im Dunkeln · Uraufführung · 3+.

Wenn der Tag der Nacht weicht, wenn das Licht im Zimmer erlischt und die Schatten über die Wände tanzen, huscht ein Kribbeln über den Nacken. Läuft ein Schauer über den Rücken. Pocht das Herz durch den ganzen Körper. Und ein Unbehagen, eine Angst wächst heran: Was verbirgt sich im Dunkeln? Was sind das für Geräusche? Hat sich da gerade etwas bewegt? Ist hier noch jemand? Lauert ein Ungeheuer unter dem Bett? Hinter der Kommode? Oder ist alles nicht so, wie es scheint? Kann das Dunkel sogar ein Freund sein?

Mit Taschenlampen ausgerüstet, nimmt das Ensemble des Jungen LTT für die jüngsten Zuschauer*innen all seinen Mut zusammen und wagt den Schritt in das Dunkel. Neugierig und behutsam tasten sie sich durch die Finsternis und erforschen das unheimlich ungeheure Spiel von Licht und Schatten bis sie erkennen, erst in der Dunkelheit offenbart sich leuchtende Schönheit.