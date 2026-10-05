Dunkelausleihe - Schmökern bei Taschenlampenlicht

Die Stadtbücherei im Haus Binz ganz im Dunkeln erleben? Das kann man, wenn im Rahmen der Dunkelausleihe die Lichter in der Bücherei gelöscht werden. Im Taschenlampenlicht kann geschmökert und ausgeliehen werden.

Kinder, Familien, Jugendliche und Erwachsene sind für dieses kleine Abenteuer im Dunkeln herzlich eingeladen. Angst braucht niemand zu haben, denn es wird eine gemütliche Notbeleuchtung geben.

Bitte eine Taschenlampe mitbringen.