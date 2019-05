Es ist endlich soweit: Nach vielen Jahren des Reisens um die Welt als DJ und

vielen Shows auf Festivals wie dem Fusion Festival, Roskilde und Chigago

Worldmusic Festival wird [dunkelbunt] LIVE on stage mit Band zu erleben sein! Mit Piano, Percussion, Gesang und natürlich Turntables, arrangiert er alte Stücke neu und spielt noch nie Gehörtes. Seine Musik kennt keine Grenzen: Während er mit seiner unglaublichen Energie über die Bühne wirbelt, kombiniert [dunkelbunt] mutig und virtuos Balkan Beats mit Electro Swing, Hip Hop, Reggae oder Bollywood Trap. Bei dieser energetischen Show wird keiner die Füße still halten können. Also Tanzschuhe schnüren!