Wir haben es lange versprochen, nun ist es technisch möglich: Unsere DunkelKammer ist zurück! Do., 26.03 & Fr., 27.03.26, Beginn 19 Uhr.
Wir servieren ein feines 4-Gänge-Menü und passende Getränke – in völliger Dunkelheit. Wir arbeiten mit Nachtsichtgeräten – Sie müssen sich auf alle Ihre Sinne verlassen. Spannende & lustige Momente in ungewohnter Atmosphäre.
Karten gibt’s im Restaurant der Kammerspiele oder im Büro des Vereins Ansbacher Kammerspiele. Beginn 19 Uhr.
Zur Begrüßung bzw. ‚Was-funktioniert-wie-Info‘ gibt’s ein Glas Prosecco bzw. einen alkoholfreien Apéro.
Das Menü am Fr., 27.03.26
Apéro
Feldsalat | Graved Lachs | Kartoffeldressing | Croutons
Geräucherte Paprika-Suppe | Creme double
Roastbeef aus dem Niedrigtemperaturofen | Portweinjus | Rotes Zwiebel-Confit | Kartoffelgratin
Weißes Schokoladen-Mousse | Früchte