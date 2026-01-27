Wir haben es lange versprochen, nun ist es technisch möglich: Unsere DunkelKammer ist zurück! Do., 26.03 & Fr., 27.03.26, Beginn 19 Uhr.

Wir servieren ein feines 4-Gänge-Menü und passende Getränke – in völliger Dunkelheit. Wir arbeiten mit Nachtsichtgeräten – Sie müssen sich auf alle Ihre Sinne verlassen. Spannende & lustige Momente in ungewohnter Atmosphäre.

Karten gibt’s im Restaurant der Kammerspiele oder im Büro des Vereins Ansbacher Kammerspiele. Beginn 19 Uhr.

Zur Begrüßung bzw. ‚Was-funktioniert-wie-Info‘ gibt’s ein Glas Prosecco bzw. einen alkoholfreien Apéro.

Das Menü am Fr., 27.03.26

Apéro

Feldsalat | Graved Lachs | Kartoffeldressing | Croutons

Geräucherte Paprika-Suppe | Creme double

Roastbeef aus dem Niedrigtemperaturofen | Portweinjus | Rotes Zwiebel-Confit | Kartoffelgratin

Weißes Schokoladen-Mousse | Früchte