Dunkelkonzerte mit dem Lights Out Trio

Ein Konzert in absoluter Dunkelheit.

[die auf dem Bild zu sehenden Kerzen werden erst nach dem letzten Ton angezündet], das Publikum mittendrin. Die drei Musiker (Mathias Halvorsen am Klavier, Magnus Hansen an der Violine und Steven Walter am Cello) führen das Publikum in das schwarze Loch, das für eine Stunde ein extrem intensiver Resonanzraum für Musik wird.

Das Aufsehen erregende Trio trat mit seinen durchdachten und intensiven Konzertprogrammen in absoluter Dunkelheit in ganz Europa und in den USA auf. Im neuen Programm, das im Kulturhaus Schwanen uraufgeführt wird, versetzen die jungen Musiker erstmals ein großes, romantisches Werk in die Dunkelheit: Mit dem epischen Klaviertrio a-moll von Peter Tschaikowsky erklingt ein kammermusikalisches Meisterwerk, das in seiner Tiefe und Expressivität im Dunkeln umso gewaltiger wirkt.