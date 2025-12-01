Dunkelrestaurant aus:sicht

Von blinden und sehbehinderten „aus:sichtlerInnen“ werden die Gäste auf einer kulinarischen Reise im stockdunklen Raum begleitet. Vertrautes ver­kehrt sich, Selbstverständliches wird in Frage gestellt und neu entdeckt – eine Herausforderung für Gehör, Geruch und Geschmack.

Sieht jemand, der nichts sieht, nichts? Blindheit ist für Sehende ergreifend. Und erschreckend. Und unvorstellbar. Wie sehen Blinde die Welt? Ein Leben ohne Licht ist für Sehende unvorstellbar, weil das Sehen – so scheint es den Sehenden – der einzige Zugang zur Welt ist. Blindsein bedeutet zweifelsfrei, von vielem ausgeschlossen zu sein. Es bedeutet allerdings nicht jeglichen Verlust von Lebensfreude, weil an die Stelle des Nichtsehens eine andere, ebenso intensive Form des „Sehens“ tritt.

Im Dunkelrestaurant gibt es für alle nichts zu sehen. Um so mehr gibt es zu schmecken, zu rie­chen, zu hören und zu kommunizieren. In diesem Restaurant arbeiten vor­wiegend blinde und sehbehinderte Menschen. Eine kulinarische Reise der besonderen Art, verbunden mit kulturellen Programmen – für Sehende insgesamt eine beträchtliche Erweiterung des „Blickwinkels“!