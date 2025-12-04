Duo Alegria "Weihnachtslieder aus Spanien"

„Villancicos“ - so heißen die Weihnachtslieder in Spanien.

Aber nicht nur der Name ist ein anderer. Denn die Art, wie man in Spanien die Adventszeit und Weihnachten musikalisch feiert, unterscheidet sich ganz wesentlich von der Weihnachtskultur in Deutschland. Wie fröhlich und beschwingt es dabei zugeht, zeigt das Duo Alegria. Alegria interpretiert in seinem Weihnachtsprogramm eine Auswahl an spanischen Weihnachtsliedern mit viel Temperament und mitreißender Lebensfreude, so dass es einem auch bei tiefen Temperaturen warm wird! Es wird gesungen, geklatscht und ...auch getanzt !